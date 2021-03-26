В Украине при поддержке ЕС запустили "ковидные" бизнес-клиники для предпринимателей

Проект Европейского союза EU4Business открыл сеть COVID-19 бизнес-клиник, чтобы помочь украинским малым и средним предприятиям отреагировать на экономические вызовы, вызванные пандемией коронавируса.

Об этом "Европейской правде" сообщили в представительстве Евросоюза.

Бизнес-клиники будут функционировать в течение следующих шести месяцев, предлагая широкий спектр преимущественно бесплатных онлайн-услуг, среди которых короткие индивидуальные и групповые консультации, вебинары, тренинги и форумы, ваучеры на углубленные бизнес-консультации.

Консультации будут сосредоточены на вопросах бизнес-стратегии, маркетинга, инноваций, диджитализации, экспорта и доступных программ поддержки бизнеса со стороны власти и различных организаций.

Кроме того, отдельные заявители, которые прошли отбор, получат ваучер на 30 000 грн для углубленного консультирования. Это означает, что эксперты будут работать с той или иной компанией индивидуально для решения ее конкретных задач и повышения производительности.

Первые COVID-19 бизнес-клиники в Ивано-Франковске, Харькове, Виннице, Днепре, Чернигове и Николаеве уже оказывают поддержку украинским предпринимателям.

К участию приглашаются малые и средние предприятия из различных секторов, включая физических лиц-предпринимателей. Предпринимателям нужно выбрать формат услуг, который их интересует, и связаться с определенной клиникой.

Познакомиться с возможностями каждой бизнес-клиники можно по ссылке.

COVID-19 бизнес-клиники созданы на базе Центров информационной поддержки бизнеса, которые были основаны в пределах проекта EU4Business 2017 года. Клиники будут работать с февраля 2021 года по сентябрь 2021 года в рамках проекта "EU4Business: конкурентоспособность и интернационализация МСП", финансируемого ЕС и правительством Германии, который реализуется Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.