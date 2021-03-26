ЄС на два роки продовжив військову місію в Середземному морі

Європейський союз продовжив мандат своєї військової операції в Середземному морі - EUNAVFOR MED IRINI - до 31 березня 2023 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Ради ЄС.

"Рішення було прийнято після стратегічного огляду операції, проведеного Комітетом з політичних питань і безпеки. У цьому контексті Рада більш точно визначила практичні заходи з утилізації предметів, вилучених у ході операції, при здійсненні ембарго ООН на постачання зброї Лівії", - йдеться в заяві.

Операція почалася 31 березня 2020 року, незабаром після Берлінської конференції по Лівії в січні 2020 року, як конкретний внесок з боку ЄС в процес, ініційований міжнародною спільнотою в підтримку повернення до миру і стабільності в Лівії.

Основне завдання операції IRINI - сприяти здійсненню ембарго ООН на постачання зброї до Лівії, встановленого резолюцією 1970 (2011) Ради Безпеки ООН, за допомогою використання повітряних, супутникових і морських засобів.

Зокрема, місії доручено проводити інспекції суден у відкритому морі біля узбережжя Лівії, підозрюваних в перевезенні зброї або пов'язаних з нею матеріалів до Лівії і з неї в порушення ембарго на поставки.