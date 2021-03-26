ЕС на два года продлил военную миссию в Средиземном море

Европейский союз продлил мандат своей военной операции в Средиземном море - EUNAVFOR MED IRINI - до 31 марта 2023 года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

"Решение было принято после стратегического обзора операции, проведенного Комитетом по политическим вопросам и безопасности. В этом контексте Совет более точно определил практические меры по утилизации предметов, изъятых в ходе операции, при осуществлении эмбарго ООН на поставки оружия Ливии", - говорится в заявлении.

Операция началась 31 марта 2020 года, вскоре после Берлинской конференции по Ливии в январе 2020 года, как конкретный вклад со стороны ЕС в процесс, инициированный международным сообществом в поддержку возвращение к миру и стабильности в Ливии.

Основная задача операции IRINI - способствовать осуществлению эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, установленного резолюцией 1970 (2011) Совета Безопасности ООН, посредством использования воздушных, спутниковых и морских средств.

В частности, миссии поручено проводить инспекции судов в открытом море у побережья Ливии, подозреваемых в перевозке оружия или связанных с ним материалов в Ливию и из нее в нарушение эмбарго на поставки оружия в Ливию.