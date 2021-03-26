Швейцарія назвала терміни скасування всіх обмежень

Швейцарська влада вважає, що скасування коронавірусних обмежень можливе влітку, і всі заходи будуть скасовані до серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Цей сценарій заснований на стратегії вакцинації, яка, за словами уряду, досяжна і знаходиться під контролем.

Міністр охорони здоров'я Ален Берсе заявив на пресконференції, що Швейцарія отримає 8,1 мільйона доз вже замовлених вакцин від Pfizer і Moderna в період з теперішнього моменту до кінця липня.

На сьогодні майже півмільйона жителів Швейцарії отримали обидві дози, і тим часом ще будуть використані ті дози, які вже є в наявності. Це буде означати, що 75% дорослого населення будуть імунізовані, сказав Берсе.

За словами влади, всі вразливі люди повинні бути вакциновані до 20 квітня, а більшість інших отримають друге щеплення до кінця червня.

"У нас хороша ситуація. Шість місяців тому ніхто й подумати не міг, що кампанія вакцинації буде настільки просунутою", - зазначив міністр.

Віржіні Массер, глава відділу інфекційного контролю Федерального управління охорони здоров'я, заявила, що, якщо за цей час не з'являться нові вірусні мутації, "з серпня буде вакциновано достатньо людей, тому обмежувальні заходи будуть більше не потрібні".

Берсе також сказав, що заходи з боротьби з коронавірусом можуть бути скасовані влітку. "Наша мета - рухатися в напрямку нормальності", - зазначив він.