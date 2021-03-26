Швейцария назвала сроки отмены всех ограничений

Швейцарские власти считают, что отмена коронавирусных ограничений возможна летом, и все меры будут отменены к августу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Этот сценарий основан на стратегии вакцинации, которая, по словам правительства, достижима и находится под контролем.

Министр здравоохранения Ален Берсе заявил на пресс-конференции, что Швейцария получит 8,1 миллиона доз уже заказанных вакцин от Pfizer/Biontech и Moderna в период с настоящего момента до конца июля.

На сегодняшний день почти полмиллиона жителей Швейцарии получили обе дозы, и тем временем еще будут использованы те дозы, которые уже есть в наличии. Это будет означать, что 75% взрослого населения будут иммунизированы, сказал Берсе.

По словам властей, все уязвимые люди должны быть вакцинированы к 20 апреля, а большинству других будет сделана вторая прививка к концу июня.

"У нас хорошая ситуация. Шесть месяцев назад никто и подумать не мог, что кампания вакцинации будет настолько продвинутой", - отметил министр.

Виржини Массери, глава отдела инфекционного контроля Федерального управления здравоохранения, заявила, что, если за это время не появятся новые вирусные мутации, "с августа будет вакцинировано достаточно людей, поэтому ограничительные меры будут больше не нужны".

Берсе также сказал, что меры по борьбе с коронавирусом могут быть отменены летом. "Наша цель - двигаться в направлении нормальности", - отметил он.