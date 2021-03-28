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Польща позбавила свого прапора два кораблі за участь у будівництві "Північного потоку-2"

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Польща позбавила свого прапора два кораблі за участь у будівництві "Північного потоку-2"

Неділя, 28 березня 2021, 11:09

Два судна, що належать німецькому судновласникові і ходять під польським прапором, з п'ятниці розглядаються Польщею як одиниці, що порушують санкції щодо будівництва "Північного потоку-2".

Про це сказав заступник міністра інфраструктури Гжегож Вітковський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Business Insider.

За його словами, Морська палата в Гданську зняла з обліку кораблі Krebs Geo і Krebs Jet і вони більше не можуть ходити під польським прапором.

"Ці два судна належать німецькому судновласникові, але ходять під польським прапором. Вони зареєстровані в Морській палаті в Гданську. Нас не цікавить, що вони возять, які роботи виконують, тільки поки вони не загрожують економічним інтересам нашої країни", - сказав Вітковський.

За його словами, обидва кораблі працюють на будівництві газопроводу "Північний потік-2". Їх документи з безпеки перевезень відкликані і вони не мають права покинути свої порти.

Нагадаємо, Держдеп США нагадав про можливість застосування санкцій проти компаній, які беруть участь у завершенні будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

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Польща Північний потік-2
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