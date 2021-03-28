Польша лишила своего флага два корабля за участие в строительстве "Северного потока-2"

Два судна, принадлежащие немецкому судовладельцу и плавающие под польским флагом, с пятницы рассматриваются Польшей как единицы, нарушающие санкции в отношении строительства "Северного потока-2".

Об этом сказал заместитель министра инфраструктуры Гжегож Витковский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Business Insider.

По его словам, Морская палата в Гданьске сняла с учета суда Krebs Geo и Krebs Jet и они больше не могут ходить под польским флагом.

"Эти два судна принадлежат немецкому судовладельцу, но ходят под польским флагом. Они зарегистрированы в Морской палате в Гданьске. Нас не интересует, что они возят, какие работы выполняют, только пока они не угрожают экономическим интересам нашей страны", — сказал Витковский.

По его словам, оба корабля работают на строительстве газопровода "Северный поток-2". Их документы по безопасности перевозок отозваны и они не имеют права покинуть свои порты.

Напомним, Госдеп США напомнил о возможности применения санкций против компаний, которые участвуют в завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2".