Молдова отримала з Румунії другу партію вакцини від коронавірусу

До Кишинева прибула з Румунії ще одна партія вакцини від коронавірусу - 50,4 тисяч доз препарату AstraZeneca.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"Румунія передала Молдові ще 50,4 тисяч доз вакцини від COVID-19. Цей транш дозволяє нам продовжити і прискорити процес вакцинації, щоб захистити життя якомога більшу кількість громадян. Дякую президенту Клауса Йогааннісу і прем'єр-міністру Флоріну Кицу. Спасибі, Румунія, за цю щедру підтримку", - написала президент Мая Санду на своїй сторінці в Facebook.

Глава держави підкреслила, що кожна партія вакцини - це надія на те, що вийде зупинити епідемію, і повернутися до нормального життя.

"Країнам з високим рівнем вакцинації вдалося знизити кількість важкохворих людей і число смертей. Цього я хочу для Республіки Молдова", - додала президент.

Як відомо, в Кишинівський аеропорт 27 лютого прибула з Румунії перша партія вакцини від корон