Жителі Німеччини за час пандемії накопичили 182 млрд євро

Жителі Німеччини в умовах пандемії коронавірусу накопичили 182 мільярди євро за період між січнем 2020 року та січнем 2021 року.

Такі дані навів Федеральний банк Німеччини, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Загалом сума грошей на приватних банківських рахунках сягнула 1,73 трильйона євро.

Інститут економічних досліджень ifo підрахував, що це передбачає так званий "профіцит заощаджень" у близько 100 мільярдів євро, і ця цифра ще зросте в першому кварталі 2021 року.

Водночас під час пандемії зменшилась сума кредитів, яку надають споживачам, у тому числі у формі овердрафту, заявили фінансові експерти.

За словами головного редактора німецького сайту для порівняння цін Check24 Крістіана Нау, споживачі витрачають менше грошей через обмеження в часи пандемії, а банки обережніше ставляться до того, кому позичати гроші в непевні фінансові часи.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив про необхідність запровадження жорсткого карантину на термін від 10 до 14 днів.