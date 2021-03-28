Мальта посилила обмеження, щоб запобігти сплеску інфекцій на Великдень

Мальта обмежила кількість людей, які можуть зустрічатися в громадських місцях до двох, щоб запобігти сплеску випадків COVID-19 в період Великодня.

Про це оголосив прем'єр-міністр Роберт Абела, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Times of Malta.

З 11 квітня в громадських місцях люди не можуть збиратися групами більше двох осіб, якщо вони не живуть в одному будинку.

На сьогодні обмеження становить чотири людини, але уряд заявив, що новий захід запроваджується на Великдень за рекомендацією органів охорони здоров'я для протидії поширенню COVID-19.

Штраф для порушників правил підвищений до 300 євро з нинішніх 100 євро.

Уряд також оголосив, що з понеділка всім прибулим на Мальту необхідно буде здати негативний результат ПЛР-тест не пізніше, ніж за 72 години до поїздки.

Пасажири, що прибувають без тесту, повинні будуть пройти тест на Мальті. Той, хто відмовиться або дасть позитивний результат, буде поміщений в карантин.