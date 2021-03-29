Косово останнім у Європі отримало вакцини від коронавірусу

Косово 28 березня останнім у Європі отримало свою першу партію вакцин від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Косово отримало 24 000 доз вакцини AstraZeneca через платформу COVAX. Загалом Косово має отримати 100 800 доз.

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Прем’єр Косова Альбін Курті заявив, що вакцини вже почали розподіляти по лікарнях для початку кампанії щеплення.

"Це невелика партія, але вона дає нам велику надію на те, що ми почнемо рятувати життя медиків і найвразливіших груп", - сказав Курті, зустрічаючи поставку в аеропорту Приштини.

Першими щеплення отримають медики.

Нагадаємо, тиждень тому медики з Косова почали отримувати щеплення у сусідній Албанії.

Косово веде перемовини про вакцину з виробником Pfizer, але на цей час домовленості досягти ще не вдалося. 27 березня ЄС оголосив, що Західні Балкани отримають від Євросоюзу 650 000 доз вакцини Pfizer-BioNTech.

28 березня у Косово, де проживають близько 1,8 млн осіб, зареєстрували найбільший добовий приріст заражень за час епідемії - 914 випадків. Загалом з початку епідемії зареєстрували 87 981 підтверджений випадок та 1 840 смертей від коронавірусу.