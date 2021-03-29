Косово последним в Европе получило вакцины от коронавируса

Косово 28 марта последним в Европе получило свою первую партию вакцин от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Косово получило 24 000 доз вакцины AstraZeneca через платформу COVAX. Всего Косово должно получить 100 800 доз.

Премьер Косова Альбин Курти заявил, что вакцины уже начали распределять по больницам для начала кампании вакцинации.

"Это небольшая партия, но она дает нам большую надежду на то, что мы начнем спасать жизни медиков и наиболее уязвимых групп", - сказал Курти, встречая поставку в аэропорту Приштины.

Первыми прививки получат медики.

Напомним, неделю назад медики из Косова начали получать прививки в соседней Албании.

Косово ведет переговоры о вакцине с производителем Pfizer, но достичь договоренности пока не удалось. 27 марта ЕС объявил, что Западные Балканы получат от Евросоюза 650 000 доз вакцины Pfizer-BioNTech.

28 марта в Косове, где проживают около 1,8 млн человек, зарегистрировали наибольший суточный прирост заражений за время эпидемии - 914 случаев. Всего с начала эпидемии зарегистрировали 87 981 подтвержденный случай и 1840 смертей от коронавируса.