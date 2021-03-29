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Вірменія отримала першу партію вакцин через COVAX

Понеділок, 29 березня 2021, 12:44

Вірменія отримала першу партію вакцини від коронавірусу через платформу COVAX.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатутюн", про це повідомило міністерство охорони здоров’я.

Це 24 тисячі доз вакцини AstraZeneca.

У повідомленні МОЗ зазначають, що вакцину використовуватимуть для щеплення медиків, людей, старших 65 років, також людей з хронічними захворюваннями молодшого віку і працівників закладів соціальної допомоги.

Вакцинація в країні буде добровільною.

У Вірменії схвалили використання трьох вакцин - Pfizer-BioNTech, AstraZeneca та російської Sputnik V.

Як вже повідомлялося, таку ж партію вакцин 28 березня отримало Косово, яке розпочне вакцинацію останнім у Європі. 

Сусідня з Вірменією Грузія отримала через COVAX вже щонайменш дві партії вакцини - AstraZeneca та Pfizer-BioNTech.

У Вірменії, як і в більшості країн, останнім часом кількість заражень зростає. Минулого тижня в країні з населенням близько 2,9 млн осіб щоденні показники вперше з грудня почали перевищувати 1000 випадків за добу.

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Вакцини Вірменія
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