Армения получила первую партию вакцин через COVAX
Армения получила первую партию вакцины от коронавируса через платформу COVAX.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн", об этом сообщило министерство здравоохранения.
Это 24 000 доз вакцины AstraZeneca.
В сообщении Минздрава отмечают, что вакцину будут использовать для прививки медиков, людей старше 65 лет, также людей с хроническими заболеваниями младшего возраста и работников учреждений социальной помощи.
Вакцинация в стране будет добровольной.
В Армении одобрили использование трех вакцин - Pfizer-BioNTech, AstraZeneca и российской Sputnik V.
Как уже сообщалось, такую же партию вакцин 28 марта получило Косово, которое начнет вакцинацию последним в Европе.
Соседняя с Арменией Грузия получила через COVAX уже как минимум две партии вакцины - AstraZeneca и Pfizer-BioNTech.
В Армении, как и в большинстве стран, в последнее время количество заражений растет. На прошлой неделе в стране с населением около 2,9 млн человек ежедневные показатели впервые с декабря начали превышать 1000 случаев в сутки.