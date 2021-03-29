У Франції фармацевтичну фірму визнали винною у ненавмисному вбивстві людей

Французький суд оштрафував одну з найбільших фармацевтичних фірм країни Servier на 2,7 млн євро, визнавши її винною у введенні в оману людей та ненавмисному вбивстві і завданні шкоди через таблетки, що пов'язано зі смертю до 2 тисяч осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Вердикт у гучній "справі Mediator" виніс кримінальний суд Парижа. Йдеться про таблетки, які були зареєстровані як ліки для лікування діабету і які часто виписували як препарат для схуднення.

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За даними звинувачення, препарат міг призвести до смерті від 1500 до 2100 людей.

У судовому вердикті сказано, що компанія визнана винною у "введенні в оману при обтяжуючих обставинах", а також "ненавмисному вбивстві і заподіянні шкоди". За це фармакологічна компанія і п'ять її підрозділів оштрафовані на 2,7 млн ​​євро.

"Попри знання того, що вони (пацієнти) піддавалися ризику протягом багатьох років, вони (обвинувачувані) ніколи не вживали необхідних заходів і, таким чином, обдурили споживачів", - зазначила суддя Сільві Доні, зачитуючи вирок.

Водночас суд виправдав компанію за звинуваченням у шахрайстві.

Один із колишніх керівників компанії Жан-Філіп Сета отримав чотири роки умовно.

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Державне агентство з безпеки лікарських засобів (ANSM), яке "допустило серйозні упущення у своїй місії санітарної поліції", засуджено до штрафу в 303 тисячі євро.

Таблетки Mediator продавалися у французьких аптеках з 1976 по 2009 рік, коли вони були відкликані з ринку. Їх прийняли близько 5 млн осіб.

Компанія Servier незмінно відкидала звинувачення в "навмисному бажанні обдурити" пацієнтів.

"Вони не виявляли значного сигналу ризику до 2009 року", - стверджував один з адвокатів групи Франсуа де Кастро.

Міністерство охорони здоров'я Франції підрахувало, що ліки спричинили пошкодження серцевого клапана, внаслідок чого загинуло не менше 500 осіб. Інші дослідження показують, що кількість померлих може наблизитися до 2000.

Ще тисячі людей зіткнулися з виснажливими серцево-судинними проблемами. Компанія Servier виплатила мільйонні компенсації.



