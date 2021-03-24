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Міністерку культури Франції госпіталізували з коронавірусом

Середа, 24 березня 2021, 11:29

Міністерка культури Франції Розелін Башло, яка у суботу отримала позитивний тест на коронавірус, потрапила до лікарні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro/AFP.

У близькому оточенні 74-річної міністерки повідомили, що її стан стабільний і загрози для життя немає.

"Лікар порекомендував, щоб вона перебувала у лікарні під посиленим спостереженням у наступні кілька днів", - повідомили співрозмовники агентства.

Розелін Башло - вже другий член уряду, що зараз перебуває у лікарні з коронавірусом. 22 березня госпіталізували її колегу, 59-річну міністерку праці Елізабет Борне.

Нагадаємо, Франція у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом з 20 березня оголосила жорсткий локдаун у 16 департаментах, включно з Парижем.

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