€200 за Pfizer: в Молдове скандал из-за вероятной вакцинации чиновников вне очереди

В Молдове появились сообщения о том, что в некоторых районах местные чиновники прививались вне очереди, тогда как вакцинация медиков задерживается.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NewsMaker.

Началось с сообщения лидера "Партии перемен" (зарегистрированной несколько дней назад) Штефана Глигора о том, что в Единецком районе якобы есть случаи прививки вне очереди членов райсовета от "Партии социалистов" Игоря Додона и близких к ним лиц. Информацию ему якобы предоставил анонимный источник в Бельцах.

Цитируя своего собеседника, Глигор сообщил, что 23 марта район получил 200 доз вакцины Pfizer / BioNTech, из которых 100 "забрал райсовет и по блату вакцинировал всех шефов-социалистов", еще 40 доз передали на санэпидемстанцию ​​и 60 оставили для медиков.

На это заявление отреагировала советник Майи Санду по вопросам здравоохранения Алла Немеренко. Она сказала, что получает жалобы от врачей, которые записаны на вакцинацию, но не могут прививаться, так как вакцины достаются якобы "другим людям по блату или за деньги". Такие сообщения поступали из Единец, Унген и некоторых заведений Кишинева. По ее данным, неофициальная плата за прививки вакциной Pfizer составляет 200-300 евро.

После публикации своего первого сообщения Немеренко добавила, что начала получать десятки сообщений о конкретных случаях из разных районов, где якобы вне очереди вакцинировались местные члены советов, их родственники, мэры и руководители частных компаний.

Глава совета Единецкого района, член "Партии социалистов" Николай Мельник в комментарии изданию опроверг, что он или кто-то другой из партии привился вакциной Pfizer. Он сказал, что вместе с коллегами готовит совместное заявление и они готовы в том числе через медобследование доказывать, что никто из них не получал вакцину.

Вместе с тем он подтвердил, что факты вакцинации вне очереди были - вакцинировались "сотрудники райисполкома, члены совета из других партий или беспартийные, другие мэры". Кто именно получил вакцину, он говорить отказался, ссылаясь на то, что не имеет конкретных доказательств.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Татьяна Затык сказала, что ей неизвестно о таких случаях и министерство начинает изучать ситуацию.

Напомним, в Молдове проходит первый этап вакцинации от коронавируса, на котором прививки получают только медики. Вакцинация в Молдове началась 2 марта.

Свои первые вакцины компании AstraZeneca, Молдова получила с помощью Румынии. Впоследствии поступила первая партия AstraZeneca через платформу COVAX, а вскоре - первая партия BioNTech-Pfizer, также через COVAX.

На 29 марта в Молдове вакцинировались около 34 тыс. человек - около 1% населения.