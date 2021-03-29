Даже российской и китайской вакцинами: Греция обещает признавать паспорта прививок Сербии

Греческие власти обещает принимать все сертификаты о прививках, выданные Сербией, даже те, которые выданы для прививок вакцинами, не одобреных Европейским агентством по лекарственным средствам.

Об этом заявил министр туризма Греции Харис Теохарис во время визита в Белград в понедельник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Теохарис проводил переговоры со своим сербским коллегой Татьяной Матич о том, как облегчить путешествия между двумя странами на предстоящий летний сезон.

Во время совместной пресс конференции оба министра договорились действовать на основе предложений ЕС и взаимно внедрять три протокола в центрах Греции и Сербии.

"Значительная часть сербов была вакцинирована вакцинами, не признаваемыми в Европейском Союзе. Тем не менее, не существует повышенного риска любой вакцины. Все вакцины принимаются в Греции", - сказал Теохарис.

Сербы, которые не были привиты, для въезда в Грецию должны предёявить негативный ПЦР-тест.

Министры также обсудили вариант приема туристов, которые могли бы предъявить документ, удостоверяющий, что они заразились Covid-19 и выздоровели от него.

Теохарис также заявил, что греческое правительство изучит возможность открытия своих границ с Сербией до православной Пасхи, поскольку программа вакцинации "быстро прогрессирует".

В этом году сербские туристы смогут въехать в Грецию через два пограничных пункта из Северной Македонии и три пограничных пункта из Болгарии, добавил он.