Естонія повернула додому вісьмох українців, що порушили правила в’їзду

У неділю, 28 березня, естонські поліцейські перевіряли законність в'їзду іноземців в Естонію і виявили вісьмох громадян України і одного громадянина Білорусі, які порушили встановлені в зв'язку з поширенням вірусу обмеження на в'їзд до країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Керівник служби нагляду за кордоном і міграцією Ляенеської префектури Марго Петерс сказав, що поліцейські перевірили на шосе Таллінн-Пярну-Ікла понад 160 транспортних засобів, які в'їхали в Естонію через прикордонний пункт Ікла. Всього було перевірено 239 осіб, понад половина яких були іноземними громадянами, і в ході цієї перевірки були виявлені порушення з боку п'яти іноземців.

"Підстав для в'їзду в Естонії не було у чотирьох громадян України і одного громадянина Білорусі. Відносно всіх цих іноземців у поліцейських була підстава вважати, що вони бажають знайти в Естонії роботу, хоча двоє з них стверджували, що їдуть до одного на день народження" , - сказав Петерс.

Увечері того ж дня поліцейські зупинили недалеко від Пярну мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter з українськими реєстраційними номерами. З дев'яти іноземців, що знаходилися в автобусі, у чотирьох громадян України, не було законних підстав для перебування в Естонії. "За їх словами, вони хотіли зайнятися в Естонії підприємництвом, права на роботу в Естонії у них не було", - розповів Петерс.

Дев'ятьом іноземцям, які порушили правила в'їзду в Естонію, довелося повернутися додому.

Петерс нагадав ще раз, що зараз іноземці можуть приїхати до Естонії на роботу лише в разі, якщо на момент перетину кордону у них вже є роботодавець і робота в Естонії оформлена коректно.

"Якщо робота вже оформлена і все в порядку, поліцейські бачать це під час перевірки. Всім підприємствам, які приймають іноземців на роботу, нагадую, що роботу іноземця слід заздалегідь зареєструвати в Департаменті поліції і прикордонної охорони", - сказав Петерс.