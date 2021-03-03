Туск: не будьте наївними з російськими та китайськими вакцинами

Глава Європейської народної партії і колишній президент Євроради Дональд Туск закликав поляків і європейців не бути "наївними" щодо намірів Москви і Пекіна в питанні поставок вакцин він коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Я застерігаю від такого наївного підходу до цих дуже цинічних гравців. Я говорю про китайську і російську владу І, перш за все, я хотів би застерегти владу Польщі, а також інші європейські країни від покупки і спроб вакцинації своїх громадян вакциною, яка не була протестована", - сказав Туск.

Президент Польщі Анджей Дуда в понеділок провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб обговорити можливість співпраці в області вакцин.

Туск після цього заявив, що "Китай і Росія хочуть увійти на ринок зі своєю вакциною і з політичних причин, щоб підірвати репутацію Європейського Союзу і Європи як таких, але також і для боротьби за ринки в майбутньому".

Туск не впевнений, що поляки захочуть прийняти китайську вакцину, знаючи, що ніхто не перевіряв її ефективність.

Згідно з останнім дослідженням, проведеним United Surveys для польського радіо RMF FM, 55,6% респондентів сказали, що "безумовно не будуть" використовувати китайські або російські вакцини, навіть якщо це буде означати швидшу вакцинацію.

Нагадаємо, 1 березня уряд Словаччини підтвердив закупівлю 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

До цього серед країн-членів ЄС "Спутник V" використовувала тільки Угорщина, яка також купує вакцину китайського виробництва.