Туск: не будьте наивными с российскими и китайскими вакцинами
Глава Европейской народной партии и бывший президент Евросовета Дональд Туск призвал поляков и европейцев не быть "наивными" в отношении намерений Москвы и Пекина в вопросе поставок вакцин он коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
"Я предостерегаю от такого наивного подхода к этим очень циничным игрокам. Я говорю о китайских и российских властях. И, прежде всего, я хотел бы предостеречь власти Польши, а также другие европейские страны от покупки и попыток вакцинации своих граждан вакциной, которая не была протестирована", - сказал Туск.
Президент Польши Анджей Дуда в понедельник провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы обсудить возможность сотрудничества в области вакцин.
Туск после этого заявил, что "Китай и Россия хотят войти на рынок со своей вакциной и по политическим причинам, чтобы как-то подорвать репутацию Европейского Союза и Европы как таковых, но также и для борьбы за рынки в будущем".
Туск не уверен, что поляки захотят принять китайскую вакцину, зная, что никто не проверял ее эффективность.
Согласно последнему исследованию, проведенному United Surveys для польского радио RMF FM, 55,6% респондентом сказали, что "определенно не будут" использовать китайские или российские вакцины, даже если это будет означать более быструю вакцинацию.
Напомним, 1 марта правительство Словакии подтвердило закупку 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
До этого среди стран-членов ЕС "Спутник V" использовала только Венгрия.