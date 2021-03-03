Естонія вдруге за тиждень посилила коронавірусні обмеження

Уряд Естонії оголосив про нові обмеження для стримування коронавірусу, які почнуть діяти з 6 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Для підприємств громадського харчування і торгових центрів буде діяти правило заповнювати приміщення не більше, ніж на 25%.

У вихідні дні підприємства торгівлі та громадського харчування повинні бути закриті, в будні дні підприємства громадського харчування повинні закриватися о 18:00, пізніше дозволено продавати їжу на винос.

Відкритими можуть залишатися продуктові магазини і магазини, що продають товари першої необхідності, наприклад, аптеки і оптики, а також магазини, здійснювати покупки в яких можна, не виходячи з машини.

Для місць торгівлі просто неба, наприклад, ринків, почне діяти вимога забезпечувати дистанцію між клієнтами.

Спортивні змагання та заходи, що пропагують рухливий спосіб життя, дозволені тільки для професійних спортсменів.

З 15 березня учням, які в 2020/2021 році складають випускні іспити в основній школі або державні іспити, дозволено навчатися контактно два дні на тиждень.

Естонський уряд посилює обмеження вже вдруге за тиждень. Раніше було оголошено, що з 3 березня не дозволено перебувати і пересуватися в закладах розважальної сфери, СПА, басейнах і водних центрах.