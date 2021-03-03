Эстония второй раз за неделю усилила коронавирусные ограничения

Правительство Эстонии объявило о новых ограничениях для сдерживания коронавируса, которые начнут действовать с 6 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Для предприятий общественного питания и торговых центров будет действовать правило заполнять помещения не более чем на 25%.

В выходные дни предприятия торговли и общественного питания должны быть закрыты, в будние дни предприятия общественного питания должны закрываться в 18:00, позже разрешено продавать еду на вынос.

Открытыми могут оставаться продуктовые магазины и магазины, продающие товары первой необходимости, например, аптеки и оптики, а также магазины, совершать покупки в которых можно, не выходя из машины.

Для мест торговли под открытым небом, например, рынков, начнет действовать требование обеспечивать дистанцию ​​между клиентами.

Спортивные соревнования и мероприятия, пропагандирующие подвижный образ жизни, разрешены только для профессиональных спортсменов.

С 15 марта ученикам, которые в 2020/2021 году сдают выпускные экзамены в основной школе или государственные экзамены, разрешено учиться контактно два дня в неделю.

Эстонское правительство ужесточает ограничения уже второй раз за неделю. Ранее было объявлено, что с 3 марта не разрешено находиться и передвигаться в заведениях развлекательной сферы, СПА, бассейнах и водных центрах.