У Румунії вакцину від коронавірусу отримали майже 1 млн осіб 

3 березня Румунія має перетнути позначку в 1 млн вакцинованих від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

"Завтра вакцину від коронавірусу отримає мільйонний пацієнт", - заявив 2 березня координатор кампанії вакцинації Валеріу Георгіца.

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Станом на 2 березня, вакцину від коронавірусу у Румунії отримали 983 997 людей, з яких 364 814 - першу дозу, та 619 183 - обидві дози щеплення. Населення країни - близько 20 млн.

Вакцинаційна кампанія у Румунії почалася в один день з більшістю країн ЄС - 27 грудня.

Нагадаємо, напередодні, 2 березня, почалася вакцинація у Молдові, яка отримала свої перші дози вакцини через Румунію.