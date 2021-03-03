У Німеччині 5% населення отримали першу дозу вакцини від коронавірусу

Першу дозу вакцини від коронавірусу отримали близько 5 відсотків людей у Німеччині.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

За даними Міністерство охорони здоров'я, протягом останньої у Німеччині використано близько 180 тисяч доз вакцин від коронавірусу.

У відомстві зазначили, що нині повністю вакцинованими є 2,6 відсотка населення - ці люди отримали по дві дози вакцин від коронавірусу.

На даному етапу у Німеччині вакцинують тих, хто перебуває у групах ризику - осіб віком понад 80 років та медичний персонал. Частково уже роблять щеплення вчителям, вихователям, а також поліцейським.

Серед вакцин, які використовують для щеплень у Німеччині, лідером за кількістю використаних доз є вакцина BioNTech/Pfizer. Станом на 1 березня використано 5,7 мільйона доз цієї вакцини.

Другою за популярністю є вакцина AstraZeneca, якої було використано понад 514 тисяч доз. На третьому місці вакцина американської компанії Moderna - 180 тисяч використаних доз.

Раніше уряд Німеччини заявив, що не зробить вакцину AstraZeneca доступною для всіх жителів країни, хоча велика кількість доз залишаються в основному невикористаним через скептицизм щодо препарату.

У Франції та Німеччині накопичуються невикористані запаси вакцини AstraZeneca через небажання людей робити щеплення цим препаратом.

Раніше в уряді Німеччини заявили, що планують пропонувати вакцину AstraZeneca ключовим держслужбовцям, щоб збільшити довіру до неї.

Останні опитування показують, що 34% німців не планують робити щеплення від коронавірусу.