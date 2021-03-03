В Румынии вакцину от коронавируса получили почти 1 млн человек
Среда, 3 марта 2021, 10:46
3 марта Румыния должна пересечь отметку в 1 млн вакцинированных от коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.
"Завтра вакцину от коронавируса получит миллионный пациент", - заявил 2 марта координатор кампании вакцинации Валериу Георгица.
По состоянию на 2 марта, вакцину от коронавируса в Румынии получили 983 997 человек, из которых 364 814 - первую дозу, и 619 183 - обе дозы прививки. Население страны - около 20 млн.
Кампания вакцинации в Румынии началась в один день с большинством стран ЕС - 27 декабря.
Напомним, накануне, 2 марта, началась вакцинация в Молдове, которая получила свои первые дозы вакцины через Румынию.
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