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Посли ЄС продовжили санкції проти оточення Януковича, Арбузов і Табачник виключені зі списку

Середа, 3 березня 2021, 11:46

Посли країн Євросоюзу вирішили продовжити на пів року санкції проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли Європейського Союзу 3 березня вирішили продовжити на пів року санкції проти 177 осіб та 48 юридичних осіб, яких ЄС вважає відповідальними за підрив територіальної цілісності України", - написав Джозвяк.

Окремим рішенням посли також схвалили продовження заморожування активів колишнього президента України Віктора Януковича та семи його соратників.

Водночас із санкційного списку виключили колишнього прем’єр-міністра Сергія Арбузова та колишнього міністра освіти Дмитра Табачника.

Раніше Джозвяк вже писав, що таке рішення очікується, тому що з Києва не отримали достатньо доказів для того, щоб ці особи залишалися у списку.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, коментуючи ці повідомлення, сказав, що санкції щодо більшості соратників колишнього президента Віктора Януковича вже не мають ваги.

У березні минулого року ЄС зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Під дією санкцій ЄС, запроваджених у 2014 році за незаконне привласнення державних коштів України або за зловживання службовим становищем, на цей час залишаються вісім колишніх українських високопосадовців.

Серед них: Віктор та Олександр Януковичі, Віталій Захарченко, Віктор та Артем Пшонки, Віктор Ратушняк, Сергій Курченко та Олександр Клименко. 

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