Угорщина дозволить вакцину AstraZeneca для людей старше 60 років

Угорщина планує поширити використання коронавірусної вакцини AstraZeneca на людей старше 60 років після того, як дані показали її ефективність у цій групі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Тиждень тому Угорщина стала першим членом Європейського cоюзу, який почав вакцинувати людей китайською вакциною Sinopharm . Перед цим країна почала щеплення російською вакциною "Спутник V".

Для того, щоб якомога більше людей швидко отримали принаймні першу дозу вакцини, уряд Угорщини вже збільшив розрив між першою та другою дозами вакцини Pfizer-BioNTech. Він також збільшив розрив між дозами AstraZeneca до 12 тижнів.

"Нова зміна полягає в тому, що його (укол AstraZeneca) можна отримувати кожному, хто старше 18 років, без будь-яких вікових обмежень. Існує достатньо даних, що підтверджують його ефективність і для літніх людей ", - сказала генеральний хірург Угорщини Сесілія Мюллер.

Поки незрозуміло, коли Угорщина затвердить зміни. Програма вакцинації AstraZeneca, запланована на найближчі вихідні, все ще призначена лише для людей у віці від 18 до 60 років.

Протягом наступного тижня Угорщина планує ввести понад пів мільйона доз за допомогою п'яти доступних вакцин, оскільки намагається збільшити щеплення, щоб утримати третю хвилю пандемії, частково підживлену британським варіантом вірусу.