Венгрия разрешит вакцину AstraZeneca для людей старше 60 лет

Венгрия планирует распространить использование коронавирусной вакцины AstraZeneca на людей старше 60 лет после того, как данные показали ее эффективность в этой группе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Неделю назад Венгрия стала первым членом Европейского Союза, который начал вакцинировать людей китайской вакциной Sinopharm. Перед этим страна начала прививки российской вакциной "Спутник V".

Для того, чтобы как можно больше людей быстро получили по крайней мере первую дозу вакцины, правительство Венгрии уже увеличило разрыв между первой и второй дозами вакцины Pfizer-BioNTech. Оно также увеличило разрыв между дозами AstraZeneca до 12 недель.

"Новая изменение заключается в том, что его (укол AstraZeneca) можно получать каждому, кто старше 18 лет, без каких-либо возрастных ограничений. Существует достаточно данных, подтверждающих его эффективность и престарелых ", - сказала генеральный хирург Венгрии Сесилия Мюллер.

Пока непонятно, когда Венгрия утвердит изменения. Программа вакцинации AstraZeneca, запланирована на ближайшие выходные, все еще предназначена только для людей в возрасте от 18 до 60 лет.

В течение следующей недели Венгрия планирует ввести более полумиллиона доз с помощью пяти доступных вакцин, поскольку пытается увеличить прививки, чтобы удержать третью волну пандемии, частично подкормленную британским вариантом вируса.