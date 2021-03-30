Державні лікарні Берліна припинили щепити вакциною AstraZeneca жінок до 55 років
Групи державних лікарень Берліна Charite і Vivantes припинили вводити вакцину AstraZeneca жінкам у віці до 55 років.
Про це повідомили у вівторок представники лікарень, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Ці кроки послідували після повідомлень про рідкісні, але серйозні тромби, кровотечі та в деяких випадках смерті після вакцинації, в основному серед молодих жінок.
"З погляду Charite цей крок необхідний, тому що у Німеччині стало відомо про нові церебральні венозні тромбози серед жінок", - заявила прессекретар клініки.
У Charite заявили, що це рішення є запобіжним, поки очікується результат остаточної оцінки. Після вакцинації AstraZeneca в лікарнях Charite не виникало ніяких ускладнень.
Речниця клінік Vivantes також заявила, що припинення щеплень більш молодих жінок є запобіжним заходом.
Видання Tagesspiegel, яке першим повідомило про це рішення, заявило, що близько двох третин співробітників Charite вже вакциновані, і 70% цих співробітників отримали одне щеплення вакциною AstraZeneca.
Багато європейських країн ненадовго призупиняли використання вакцини англо-шведської фірми на час розслідування випадків утворення тромбів на початку цього місяця.
З тих пір майже всі країни відновили використання вакцини AstraZeneca. Але Франція 19 березня заявила, що вакцину слід вводити тільки людям у віці 55 років і старшим. Франція заявила, що це рішення було засноване на доказах того, що згортання крові відбувалося у більш молодих людей.
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