Государственные больницы Берлина прекратили прививать вакциной AstraZeneca женщин до 55 лет

Группы государственных больниц Берлина Charite и Vivantes прекратили вводить вакцину AstraZeneca женщинам в возрасте до 55 лет.

Об этом сообщили во вторник представители больниц, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Эти шаги последовали после сообщений о редких, но серьезных тромбах, кровотечениях и в некоторых случаях смертях после вакцинации, в основном среди молодых женщин.

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"С точки зрения Charite этот шаг необходим, так как в Германии стало известно о новых церебральных венозных тромбозах среди женщин", - заявила пресс-секретарь клиники.

В Charite заявили, что это решение является предохранительной мерой, пока ожидается результат окончательной оценки. После вакцинации AstraZeneca в больницах Charite не возникало никаких осложнений.

Представитель клиник Vivantes также заявила, что прекращение прививок более молодых женщин является предохранительной мерой.

Издание Tagesspiegel, которое первым сообщило об этом решении, заявило, что около двух третей сотрудников Charite уже вакцинированы, и 70% этих сотрудников получили одну прививку вакциной AstraZeneca.

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Многие европейские страны ненадолго приостанавливали использование вакцины англо-шведской фирмы на время расследования случаев образования тромбов в начале этого месяца.

С тех пор почти все страны восстановили использование вакцины AstraZeneca. Но Франция 19 марта заявила, что вакцину следует вводить только людям в возрасте 55 лет и старше. Франция заявила, что это решение было основано на доказательствах того, что свертывание крови происходило в более молодых людей.