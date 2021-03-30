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Прем'єр Італії зробив щеплення вакциною AstraZeneca

Вівторок, 30 березня 2021, 13:16

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі отримав першу дозу вакцини від коронавірусу AstraZeneca у вівторок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні офісу італійського прем'єра.

Драгі разом зі своєю дружиною Марією Серенеллою Каппелло отримали щеплення в центрі вакцинації на центральному вокзалі Риму Терміні.

Драгі і Каппелло, яким по 73 роки, відповідають критеріям вакцинації за віковими групами в регіоні Лаціо, який на початку цього місяця поширив кампанію на людей у ​​віці старше 70 років і тепер вакцинує людей у ​​віці від 60 і старше.

Італія призупинила використання вакцини AstraZeneca на кілька днів на початку березня через побоювання з приводу зв'язку з тромбами, перш ніж Європейське агентство з лікарських засобів підтвердило, що немає побоювань для її використання.

Всесвітня організація охорони здоров'я також заявила, що вакцина AstraZeneca безпечна у використанні.

Драгі, який вступив на посаду в минулому місяці, пообіцяв збільшити кількість вакцинацій в Італії.

Нагадаємо, Італія готується запровадити вимогу обов’язкової п'ятиденної самоізоляції та двох негативних тестів для усіх мандрівників, що прибувають з країн ЄС.

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Італія Вакцини
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