Прем'єр Італії зробив щеплення вакциною AstraZeneca

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі отримав першу дозу вакцини від коронавірусу AstraZeneca у вівторок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні офісу італійського прем'єра.

Драгі разом зі своєю дружиною Марією Серенеллою Каппелло отримали щеплення в центрі вакцинації на центральному вокзалі Риму Терміні.

Il Presidente Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti Covid-19, con #AstraZeneca, nell’hub della Stazione Roma Termini come previsto dal calendario della campagna vaccinale predisposto dalla Regione Lazio pic.twitter.com/56ULW16f0o — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) March 30, 2021

Драгі і Каппелло, яким по 73 роки, відповідають критеріям вакцинації за віковими групами в регіоні Лаціо, який на початку цього місяця поширив кампанію на людей у ​​віці старше 70 років і тепер вакцинує людей у ​​віці від 60 і старше.

Італія призупинила використання вакцини AstraZeneca на кілька днів на початку березня через побоювання з приводу зв'язку з тромбами, перш ніж Європейське агентство з лікарських засобів підтвердило, що немає побоювань для її використання.

Всесвітня організація охорони здоров'я також заявила, що вакцина AstraZeneca безпечна у використанні.

Драгі, який вступив на посаду в минулому місяці, пообіцяв збільшити кількість вакцинацій в Італії.

Нагадаємо, Італія готується запровадити вимогу обов’язкової п'ятиденної самоізоляції та двох негативних тестів для усіх мандрівників, що прибувають з країн ЄС.