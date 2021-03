Посол ЄС в Україні зробив щеплення вакциною AstraZeneca

Глава Представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас зробив щеплення від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Маасікас написав у Twitter.

"Чудовий спосіб закінчити тиждень!", - написав посол ЄС, додавши фото із записом про вакцинацію у медичній карті.

An excellent way to end the week! pic.twitter.com/epVytTMVLv