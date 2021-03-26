Посол ЄС в Україні зробив щеплення вакциною AstraZeneca

Глава Представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас зробив щеплення від коронавірусу. Як повідомляє "Європейська правда", про це Маасікас написав у Twitter. "Чудовий спосіб закінчити тиждень!", - написав посол ЄС, додавши фото із записом про вакцинацію у медичній карті. An excellent way to end the week! pic.twitter.com/epVytTMVLv — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) March 26, 2021 Маасікас отримав першу дозу вакцина виробництва компанії AstraZeneca. Нагадаємо, Європейське агентство із лікарських засобів схвалило нові майданчики для виробництва вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca у Нідерландах, Німеччині та Швейцарії. 25 березня лідери країн-членів ЄС на саміті домовилися працювати над збільшенням виробництва та обсягів поставок вакцин.

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