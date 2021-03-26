Посол ЄС в Україні зробив щеплення вакциною AstraZeneca
П'ятниця, 26 березня 2021, 18:46
Глава Представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас зробив щеплення від коронавірусу.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Маасікас написав у Twitter.
"Чудовий спосіб закінчити тиждень!", - написав посол ЄС, додавши фото із записом про вакцинацію у медичній карті.
An excellent way to end the week! pic.twitter.com/epVytTMVLv— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) March 26, 2021
Маасікас отримав першу дозу вакцина виробництва компанії AstraZeneca.
Нагадаємо, Європейське агентство із лікарських засобів схвалило нові майданчики для виробництва вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca у Нідерландах, Німеччині та Швейцарії.
25 березня лідери країн-членів ЄС на саміті домовилися працювати над збільшенням виробництва та обсягів поставок вакцин.
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