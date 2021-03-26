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Посол ЄС в Україні зробив щеплення вакциною AstraZeneca

П'ятниця, 26 березня 2021, 18:46

Глава Представництва Європейського союзу в Україні Матті Маасікас зробив щеплення від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Маасікас написав у Twitter.

"Чудовий спосіб закінчити тиждень!", - написав посол ЄС, додавши фото із записом про вакцинацію у медичній карті.

Маасікас отримав першу дозу вакцина виробництва компанії AstraZeneca.

Нагадаємо, Європейське агентство із лікарських засобів схвалило нові майданчики для виробництва вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca у Нідерландах, Німеччині та Швейцарії.

25 березня лідери країн-членів ЄС на саміті домовилися працювати над збільшенням виробництва та обсягів поставок вакцин.

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Коронавірус Вакцини Маасікас
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