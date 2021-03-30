Вакцинований француз через суд вимагає дозволу не дотримуватись карантинних правил

80-річний француз, щеплений обома дозами вакцини, звернувся до Державної ради, вимагаючи дозволити йому та іншим вакцинованим людям більше не дотримуватися карантинних обмежень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Europe1.

Державна рада виконує дорадчі функції при уряді, а також є вищою адміністративною інстанцією.

Чоловік отримав вже дві дози вакцини Pfizer-BioNTech. Він проживає у столичному регіоні Іль-де-Франс - одному з тих, де наразі діють найжорсткіші карантинні обмеження, зокрема й заборона виходити на прогулянки далі ніж за 10 км від дому.

Його юристи в обгрунтуванні наголошують, що вакцини розглядаються як головне рішення для приборкання пандемії, і оскільки є дані про велику ефективність вакцини - для щеплених людей правила повинні бути інакшими, ніж для решти.

Міністерство охорони здоров’я у своїй першій реакції наголошує, що на цей час недостатньо наукових даних про те, чи можуть вакциновані люди поширювати вірус.

Глава МОЗ Олів’є Веран вказує також на те, що вакцина не є 100% ефективною, тим більше в умовах поширення нових штамів.

Нагадаємо, майже третина населення Франції зараз живуть в умовах жорсткого карантину. Майже всі другорядні магазини закриті, а вихід з дому можливий лише зі спеціальною формою із зазначенням причини.

На відміну від попередніх локдаунів, цього разу час прогулянок і занять спортом надворі не обмежили, але з 19:00 починається комендантська година.