Гібралтар, де вакцинували вже всіх дорослих, скасував масковий режим надворі
Гібралтар - британська заморська територія, яка першою у світі вакцинувала все доросле населення від коронавірусу - скасував "масковий режим" надворі, що діяв останні 6 місяців.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Уряд попередив про майбутнє послаблення ще минулого тижня.
Носити маски більш не буде обов’язково на центральних вулицях, проте вони все ще вимагаються у громадському транспорті, магазинах тощо.
Станом на 28 березня, у Гібралтарі з майже 34 тисячами населення було всього 10 хворих на коронавірус.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у Гібралтарі з початку епідемії зареєстрували 4263 підтверджених випадки коронавірусу та 94 смерті.
Гібралтар - британська заморська територія, розташована на півдні Піренейського півострова.