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Гібралтар, де вакцинували вже всіх дорослих, скасував масковий режим надворі

Вівторок, 30 березня 2021, 14:40

Гібралтар - британська заморська територія, яка першою у світі вакцинувала все доросле населення від коронавірусу - скасував "масковий режим" надворі, що діяв останні 6 місяців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряд попередив про майбутнє послаблення ще минулого тижня.

Носити маски більш не буде обов’язково на центральних вулицях, проте вони все ще вимагаються у громадському транспорті, магазинах тощо. 

Станом на 28 березня, у Гібралтарі з майже 34 тисячами населення було всього 10 хворих на коронавірус. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у Гібралтарі з початку епідемії зареєстрували 4263 підтверджених випадки коронавірусу та 94 смерті.

Гібралтар - британська заморська територія, розташована на півдні Піренейського півострова.

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Велика Британія Вакцини Коронавірус
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