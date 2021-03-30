Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Истребители НАТО в течение дня 10 раз поднимались на перехват самолетов РФ

Словацкий кризис из-за "Спутника": президент приняла отставку премьера Матовича

Австрия начала переговоры о покупке 1 млн доз российской вакцины "Спутник V"

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС из-за Навального






Гибралтар, где вакцинировали уже всех взрослых, отменил масочный режим улице

Вторник, 30 марта 2021, 14:40

Гибралтар - британская заморская территория, которая первой в мире вакцинировала все взрослое население от коронавируса - отменил "масочный режим" на улице, что действовал последние 6 месяцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство предупредило о будущем ослабление еще на прошлой неделе.

Носить маски больше не будет обязательно на центральных улицах, однако они все еще требуются в общественном транспорте, магазинах и других закрытых помещениях.

По состоянию на 28 марта в Гибралтаре с почти 34 тысячами населения было всего 10 больных коронавирусом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Гибралтаре с начала пандемии зарегистрировали 4263 подтвержденных случая коронавируса и 94 смертей.

Гибралтар - британская заморская территория, расположенная на юге Пиренейского полуострова.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Вакцины Коронавирус
powered by lun.ua