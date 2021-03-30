Поліція Франції полює за міжнародною бандою крадіїв Lego

Французька поліція веде розслідування щодо міжнародної банди крадіїв іграшок, яка спеціалізується на крадіжках Lego.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації The Guardian.

Як пише видання, поліція попередила спеціалізовані магазини і навіть батьків про існування глобальної торгівлі викраденим конструктором Lego. Попередження надійшло після того, як офіцери заарештували трьох осіб - жінку і двох чоловіків - в процесі крадіжки коробок з Lego з магазину іграшок в Івеліні, недалеко від Парижа, в червні минулого року.

Під час допиту підозрювані, усі з Польщі, визнали, що вони є частиною команди, яка спеціалізується на крадіжці колекційного Lego.

"Спільнота Lego складається не тільки з дітей. Багато дорослих грають з ним; в інтернеті відбуваються обміни і розпродажі. У нас також були люди, які скаржилися, що в їхні будинки увірвалися і вкрали конструктор Lego", - сказав один зі слідчих газеті Le Parisien.

Про заарештовану банду у Франції вперше повідомили в листопаді 2019 року, а потім в лютому 2020 року.

"Вони приїжджають до Франції, зупиняються в готелі в районі Парижа, здійснюють набіги на магазини іграшок, а потім повертаються до Польщі, щоб продати свій трофей", - розповів офіцер.

Герб ван Айкен, фахівець з Lego, який консультує платформу онлайн-аукціонів з купівлі і продажу предметів колекціонування, каже, що продажі Lego на французькому сайті торік подвоїлися.

"Інвестиції в ці вироби не є новиною, але цей нішевий ринок досяг нових висот з пандемією. Люди більше часу проводять вдома через коронавірусні обмеження, а ринок ігор стрімко зростає. У нас часто буває понад 1000 продажів Lego на тиждень", - сказав він.

Згідно з повідомленнями зі США, Канади та Австралії, де за останні п'ять років були зареєстровані численні крадіжки Lego, злочин, схоже, є глобальним бізнесом. У 2005 році поліція Сан-Дієго заарештувала групу жінок, у яких виявили Lego на суму 200 000 євро.