Полиция Франции охотится за международной бандой похитителей Lego

Французская полиция ведет расследование в отношении международной банды похитителей игрушек, которая специализируется на краже Lego.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации The Guardian.

Как пишет издание, полиция предупредила специализированные магазины и даже родителей о существовании глобальной торговли похищенными конструкторами Lego. Предупреждение поступило после того, как офицеры арестовали трех человек - женщину и двух мужчин - в процессе кражи коробок с Lego из магазина игрушек в Ивелине, недалеко от Парижа, в июне прошлого года.

Во время допроса подозреваемые, все из Польши, признали, что являются частью команды, которая специализируется на краже коллекционного Lego.

"Сообщество Lego состоит не только из детей. Многие взрослые играют с ним, в интернете происходят обмены и распродажи. У нас также были люди, которые жаловались, что в их дома ворвались и украли конструктор Lego", - сказал один из следователей газете Le Parisien.

Об арестованной банде во Франции впервые сообщили в ноябре 2019 года, а затем в феврале 2020 года.

"Они приезжают во Францию, останавливаются в отеле в районе Парижа, совершают набеги на магазины игрушек, а затем возвращаются в Польшу, чтобы продать свой трофей", - рассказал офицер.

Герб ван Айкен, специалист по Lego, который консультирует платформу онлайн-аукционов по покупке и продаже предметов коллекционирования, говорит, что продажи Lego на французском сайте в прошлом году удвоились.

"Инвестиции в эти изделия не являются новостью, но этот нишевый рынок достиг новых высот с пандемией. Люди больше времени проводят дома, а рынок игр стремительно растет. У нас часто бывает более 1000 продаж Lego в неделю", - сказал он.

Согласно сообщениям из США, Канады и Австралии, где за последние пять лет были зарегистрированы многочисленные кражи Lego, эти преступления, похоже, являются глобальным бизнесом. В 2005 году полиция Сан-Диего арестовала группу женщин, у которых обнаружили Lego на сумму 200 000 евро.