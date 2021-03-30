Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Истребители НАТО в течение дня 10 раз поднимались на перехват самолетов РФ

Словацкий кризис из-за "Спутника": президент приняла отставку премьера Матовича

Австрия начала переговоры о покупке 1 млн доз российской вакцины "Спутник V"

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС из-за Навального






Полиция Франции охотится за международной бандой похитителей Lego

Вторник, 30 марта 2021, 16:35

Французская полиция ведет расследование в отношении международной банды похитителей игрушек, которая специализируется на краже Lego.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации The Guardian.

Как пишет издание, полиция предупредила специализированные магазины и даже родителей о существовании глобальной торговли похищенными конструкторами Lego. Предупреждение поступило после того, как офицеры арестовали трех человек - женщину и двух мужчин - в процессе кражи коробок с Lego из магазина игрушек в Ивелине, недалеко от Парижа, в июне прошлого года.

Читайте также
Книжные магазины, магазины одежды и игрушек: новое ослабление карантина в Англии

Во время допроса подозреваемые, все из Польши, признали, что являются частью команды, которая специализируется на краже коллекционного Lego.

"Сообщество Lego состоит не только из детей. Многие взрослые играют с ним, в интернете происходят обмены и распродажи. У нас также были люди, которые жаловались, что в их дома ворвались и украли конструктор Lego", - сказал один из следователей газете Le Parisien.

Об арестованной банде во Франции впервые сообщили в ноябре 2019 года, а затем в феврале 2020 года.

"Они приезжают во Францию, останавливаются в отеле в районе Парижа, совершают набеги на магазины игрушек, а затем возвращаются в Польшу, чтобы продать свой трофей", - рассказал офицер.

Герб ван Айкен, специалист по Lego, который консультирует платформу онлайн-аукционов по покупке и продаже предметов коллекционирования, говорит, что продажи Lego на французском сайте в прошлом году удвоились.

"Инвестиции в эти изделия не являются новостью, но этот нишевый рынок достиг новых высот с пандемией. Люди больше времени проводят дома, а рынок игр стремительно растет. У нас часто бывает более 1000 продаж Lego в неделю", - сказал он.

Согласно сообщениям из США, Канады и Австралии, где за последние пять лет были зарегистрированы многочисленные кражи Lego, эти преступления, похоже, являются глобальным бизнесом. В 2005 году полиция Сан-Диего арестовала группу женщин, у которых обнаружили Lego на сумму 200 000 евро.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция ЕвроЖизнь
powered by lun.ua