Книгарні, магазини одягу та іграшок: нове послаблення карантину в Англії

В Англії від сьогодні можуть відновити роботу книгарні, магазини одягу, іграшок та інших товарів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Від сьогодні в Англії відновлюють роботу книгарні, магазини іграшок, одягу тощо – після трьох місяців перерви у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Заклади зобов’язані забезпечити дотримання заходів безпеки – розмежувати потік відвідувачів всередині, встановити захисні екрани для персоналу та антисептики на вході. Деякі магазини запровадять виключно безготівковий розрахунок.

Інші категорії не продуктових магазинів, як садові центри та автосалони, змогли відкритися ще у травні.

Епідемія у Британії йде на спад, але все ще триває. За останню добу в країні загалом виявили понад 1500 нових заражень коронавірусом, померли 36 хворих. Кількість померлих з початку епідемії досягла 41 698 осіб. Переважна кількість інфікованих та померлих припадає на Англію.

Як повідомлялося раніше, у квітні економіка Британії внаслідок карантину скоротилася на рекордні 20,4%.

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