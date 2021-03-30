У Греції максимум заражень коронавірусом з початку епідемії

Грецькі органи охорони здоров'я у вівторок оголосили про рекордну кількість нових інфекцій та важких випадків Covid-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

У своєму щоденному бюлетені за понеділок Національна організація громадського здоров'я (EODY) повідомила про 4340 нових випадків у порівнянні з 1724 випадками напередодні.

Станом на вівторок в країні налічується 741 важкий випадок хвороби у порівнянні з 738 у понеділок.

Крім того, було зареєстровано 72 нових випадки смерті, що збільшило загальну смертність від коронавірусної хвороби до 8017.

Загальна кількість заражень, зареєстрованих у країні з моменту початку пандемії, зараз становить 260 077.

Кількість госпіталізацій у вівторок склала 402, а середній вік пацієнтів, які звертаються за лікуванням, становив 44 роки.