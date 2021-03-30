Австрія погрожує блокуванням закупівлі Євросоюзом 100 млн доз вакцин – ЗМІ

Австрія погрожує заблокувати закупівлі Єврокомісією ще 100 мільйонів доз вакцин BioNTech / Pfizer, якщо Відень не отримає більший обсяг вакцин.

Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатів з трьох країн ЄС, передає "Європейська правда".

Цей крок є останньою тактикою ескалації австрійського канцлера Себастьяна Курца, який агітував за те, щоб його країна отримала більшу частку вакцин в ЄС, хоча дані свідчать, що Австрія не належить до країн, які найбільше їх потребують.

ЄС у найближчі місяці може отримати 10 мільйонів доз від BioNTech / Pfizer у рамках другого контракту з німецько-американським виробником на придбання додаткових 100 мільйонів вакцин - на додаток до 500 мільйонів вже замовлених.

Спочатку передбачалося, що ці 100 мільйонів доз будуть доставлені до кінця 2021 року, але компанія заявила, що може поставити 10 мільйонів доз до 30 червня. Оголошення розпочало боротьбу між країнами ЄС щодо розподілу вакцин на основі кількості населення.

Ця боротьба домінувала на саміті лідерів ЄС у четвер, і Курц повторив свою вимогу щодо додаткових доз. Хоча саміт завершився тим, що лідери підтвердили розподіл на основі чисельності населення, лідери також доручили послам ЄС вирішити питання про 10 мільйонів доз, залишаючи відкритою можливість, що країни, які найбільше потребують вакцин, отримають більше.

Австрія не чекала, поки посли проведуть дискусію, перш ніж посилити тиск.

На засіданні керівного комітету ЄС з вакцин у п’ятницю вранці Австрія знову вимагала додаткових доз, на цей раз із погрозою: вона заблокує придбання Єврокомісією 100 мільйонів доз, якщо Відень не отримає бажане.

Дипломати кількох країн ЄС висловили обурення погрозою Австрії - і можливістю втратити 100 мільйонів доз, якщо опцією закупівлі не скористаються до середини квітня.

Один дипломат ЄС висловив гнів, що Австрія блокує 10 мільйонів доз державам-членам, "які їх гостро потребують, як Латвія та Болгарія".

"Це свідчить про те, що Курц готовий поставити під загрозу життя 50 мільйонів європейців, щоб отримати щось, що йому навіть не потрібно", - сказав дипломат.

Інший дипломат заявив, що Австрія мало поважає потреби інших країн.

За загальною кількістю випадків коронавірусу на душу населення з березня 2020 року Австрія перебуває у нижчій половині переліку країн ЄС, тоді як кількість щоденних випадків у країні трохи нижча за середнє значення в ЄС.