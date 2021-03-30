Австрия угрожает блокированием закупки Евросоюзом 100 млн доз вакцин - СМИ

Австрия угрожает заблокировать закупки Еврокомиссией еще 100 млн доз вакцин BioNTech / Pfizer, если Вена не получит больший объем вакцин.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов из трех стран ЕС, передает "Европейская правда".

Этот шаг является последней тактикой эскалации австрийского канцлера Себастьяна Курца, который агитировал за то, чтобы его страна получила большую долю вакцин в ЕС, хотя данные свидетельствуют, что Австрия не относится к странам, наиболее в них нуждающимся.

ЕС в ближайшие месяцы может получить 10 млн доз BioNTech / Pfizer в рамках второго контракта с немецко-американским производителем на приобретение дополнительных 100 млн вакцин - в дополнение к 500 млн уже заказанных.

Первоначально предполагалось, что эти 100 млн доз будут доставлены до конца 2021, но компания заявила, что может поставить 10 млн доз до 30 июня. Объявление начало борьбу между странами ЕС по распределению вакцин на основе численности населения.

Эта борьба доминировала на саммите лидеров ЕС в четверг, и Курц повторил свое требование о дополнительных доз. Хотя саммит завершился тем, что лидеры подтвердили распределение на основе численности населения, лидеры также поручили послам ЕС решить вопрос о 10 млн доз, оставляя открытой возможность, что страны, которые больше всего нуждаются в вакцинах, получат больше.

Австрия не ждала, пока послы проведут дискуссию, прежде чем усилить давление.

На заседании руководящего комитета ЕС по вакцин в пятницу утром Австрия снова требовала дополнительных доз, на этот раз с угрозой: она заблокирует приобретение Еврокомиссией 100 млн доз, если Вена не получит желаемое.

Дипломаты нескольких стран ЕС выразили возмущение угрозой Австрии - и возможностью потерять 100 млн доз, если опцией закупки не воспользуются до середины апреля.

Один дипломат ЕС выразил гнев, что Австрия блокирует 10 млн доз государствам-членам, " остро в них нуждающемся, таким как Латвия и Болгария".

"Это свидетельствует о том, что Курц готов поставить под угрозу жизнь 50 миллионов европейцев, чтобы получить что-то, что ему даже не нужно", - сказал дипломат.

Другой дипломат заявил, что Австрия мало уважает потребности других стран.

По общему количеству случаев коронавируса на душу населения с марта 2020 года Австрия находится в нижней половине перечня стран ЕС, тогда как количество ежедневных случаев в стране немного ниже среднего значения в ЕС.