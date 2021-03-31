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Росію підозрюють у крадіжці тисяч електронних листів Держдепу США - ЗМІ

Середа, 31 березня 2021, 07:59

Передбачувані російські хакери нібито вкрали тисячі електронних листів чиновників Державного департаменту США минулого року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico з посиланням на джерела в Конгресі.

За даними видання, хакери отримали доступ до електронної пошти Бюро у справах Європи і Євразії і Бюро у справах Східної Азії і Тихого океану.

За словами джерела, поки немає даних про те, що хакери отримали доступ до секретної інформації.

Поки неясно, чи була крадіжка електронних листів Держдепартаменту пов'язана з хакерською атакою на клієнтів компанії SolarWinds.

За даними Washington Post, Держдеп використовував програмне забезпечення SolarWinds і був викритий в цьому порушенні.

Раніше повідомлялося, що хакери, які здійснили масштабну кібератаку в США через програмне забезпечення компанії SolarWinds, отримали доступ до електронної скриньки керівника Департаменту (міністерства) внутрішньої безпеки, а також співробітників відділу кібербезпеки.

Нагадаємо, у грудні у США виявили кібервтручання, що тривало вже місяцями і стало можливим через проникнення в оновлення програмного забезпечення компанії SolarWinds Inc. з Техасу. Від атаки постраждали щонайменш 9 федеральних відомств та десятки приватних компаній. 

У грудні 2020 року попередній держсекретар США Майк Помпео звинуватив Росію у причетності до атаки. РФ свою роль заперечує. 

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван повідомив, що в адміністрації Байдена з’ясовують усі деталі атаки та після завершення розслідування обіцяють підготувати реакцію на неї. 

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кібербезпека США Росія
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