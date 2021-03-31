Россию подозревают в краже тысяч электронных писем Госдепа США - СМИ

Предполагаемые российские хакеры якобы украли тысячи электронных писем чиновников Госдепартамента США в прошлом году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на источники в Конгрессе.

По данным издания, хакеры получили доступ к электронной почте в Бюро по делам Европы и Евразии и Бюро по делам Восточной Азии и Тихого океана.

По словам источника, пока нет данных о том, что хакеры получили доступ к секретной информации.

Пока неясно, была ли кража электронных писем Госдепартамента связана с хакерской атакой на клиентов компании SolarWinds.

По данным Washington Post, Госдеп использовал программное обеспечение SolarWinds и был разоблачен в этом нарушении.

Напомним, в декабре в США обнаружили кибервмешательство, продолжавшееся уже месяцами и ставшее возможным из-за проникновения в обновление программного обеспечения компании SolarWinds Inc. из Техаса. От атаки пострадали как минимум 9 федеральных ведомств и десятки частных компаний.

В декабре 2020 года предыдущий госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к атаке. РФ свою роль отрицает.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что в администрации Байдена выясняют все детали атаки и после завершения расследования обещают подготовить реакцию на нее.