Посольство України у Франції призупинило прийом громадян через випадки коронавірусу

Консульський відділ посольства України у Франції призупинив роботу через випадки коронавірусу серед співробітників.

Як пише "Європейська правда", відповідне оголошення розміщене на сайті посольства.

"У зв’язку з щойно підтвердженими випадками захворювання на COVID-19 серед колективу посольства ми вимушені тимчасово призупинити прийом громадян в консульському відділі, починаючи з 31 березня 2021 року", - йдеться у тексті.

Консульський відділ не працюватиме з 31 березня до 14 квітня. У цей період видачу виготовлених документів (закордонних паспортів, довідок) не здійснюватимуть.

"У зазначений період прийматимуться ВИКЛЮЧНО клопотання громадян України щодо оформлення посвідчення на повернення в Україну у разі нагальної потреби повернутися в Україну та ВИКЛЮЧНО за наявності авіаквитка в Україну на дату до 15.04, з огляду на запроваджені обмеження на наземний в’їзд до інших країн ЄС з території Франції", - уточнює посольство.

Усі електронні звернення, у тому числі щодо уточнення можливості прийому для оформлення посвідчення на повернення в Україну, потрібно надсилати на адресу consul_fr@mfa.gov.ua

У разі подій надзвичайного характеру за участі громадян України (арешт, смерть, втрата документів, необхідних для невідкладного повернення в Україну, тощо) можливо звернутися на телефон "Гарячої лінії".