У Фінляндії вакцинація на понад 70% знизила госпіталізації у групах ризику

За попередніми даними, вакцинація від коронавірусу (здебільшого тільки першою дозою) на понад 70% зменшила необхідність госпіталізації серед пацієнтів з груп ризику.

Про це йдеться у попередніх висновках THL - національного органу охорони здоров’я, пише "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Вакцина зменшила тяжкість протікання хвороби, що вимагає госпіталізації, в середньому на 74% серед людей літнього віку (від 70 років) та в середньому на 84% серед інших груп ризику.

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Дослідження порівнювало ризик госпіталізації хворих на коронавірус серед вакцинованих і невакцинованих осіб. При цьому йдеться переважно про одну дозу вакцини - другу дозу отримали лише 10% з пацієнтів, дані про яких охоплює дослідження.

Ефективність вакцини оцінювали окремо для людей віком від 70 років та молодших віком 16-69 років, які є групою ризику через інші хронічні хвороби.

Дані охоплюють період з початку вакцинації - 27 грудня, до 28 березня.

Ефективність вакцини у попередженні госпіталізації оцінювали через щонайменш 30 днів після щеплення.

"Ці оцінки співпадають з іншими міжнародними дослідженнями. Так, через 4 тижні після щеплення першою дозою в Ізраїлі повідомили про ефективність 78%, Шотландії - 81%, Англії - 71-80%", - зазначила Туя Лейно, керівник вакцинаційної програми у THL.