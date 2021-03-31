В Финляндии вакцинация более чем на 70% снизила госпитализации в группах риска

По предварительным данным, вакцинация от коронавируса (в основном только первой дозой) более чем на 70% уменьшила необходимость госпитализации среди пациентов из групп риска.

Об этом говорится в предварительных выводах THL - национального органа здравоохранения, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Вакцина уменьшила тяжесть протекания болезни, требующей госпитализации, в среднем на 74% среди людей пожилого возраста (от 70 лет) и в среднем на 84% среди других групп риска.

Исследование сравнивало риск госпитализации больных коронавирусом среди вакцинированных и невакцинированных лиц. При этом речь идет преимущественно об одной дозе вакцины - вторую дозу получили только 10% из пациентов, данные о которых охватывает исследования.

Эффективность вакцины оценивали отдельно для людей в возрасте от 70 лет и младше возрастом 16-69 лет, которые являются группой риска из-за других хронических болезней.

Данные охватывают период с начала вакцинации - 27 декабря до 28 марта.

Эффективность вакцины в предотвращении госпитализации оценивали через минимум 30 дней после прививки.

"Эти оценки совпадают с другими международными исследованиями. Так, через 4 недели после прививки первой дозой в Израиле сообщили об эффективности 78%, Шотландии - 81%, Англии - 71-80%", - отметила Туя Лейно, руководитель прививочной программы в THL.