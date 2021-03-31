Іспанія заявляє, що "паспорти вакцинації" мають бути готові не пізніше червня
Іспанія очікує, що цифрові сертифікати про вакцинацію для спрощення поїздок по Європейському Союзу будуть готові не пізніше червня.
Про це заявила міністр закордонних справ Аранча Гонсалес Лайя, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Ми перебуваємо в Брюсселі з пропозицією, зробленою Комісією Європейському парламенту", - сказала Гонсалес Лайя, заявивши, що парламент погодився прискорити видачу сертифікатів, щоб полегшити поїздки по Європі.
Вона заявила, що сертифікати про вакцинацію не завадять нещепленим людям подорожувати, але люди з сертифікатом будуть перетинати кордони швидше, в той час як іншим доведеться проходити всі існуючі заходи контролю.
Нагадаємо, єврокомісар Тьєрі Бретон, відповідальний за вакцини, представив майбутній європейський сертифікат здоров'я, який діятиме з 15 червня.
25 березня депутати Європейського парламенту прийняли рішення прискорити голосування щодо "цифрових зелених сертифікатів" (Digital Green Certificate), які мають спростити вільне пересування у межах блоку.
На запуск "паспортів вакцинації" найбільше сподіваються країни, економіка яких значною мірою залежить від туризму, розраховуючи таким чином частково врятувати наступний сезон.
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