Європарламент проголосував за швидку процедуру розгляду "паспортів вакцинації"

Депутати Європейського парламенту прийняли рішення прискорити голосування щодо плану Європейської комісії про створення єдиного документа, що підтверджує вакцинацію від коронавірусу.

Відповідна заява розміщена на сайті Європарламенту, повідомляє "Європейська правда".

"Щоб полегшити його ухвалення до літа, депутати Європарламенту вирішили прискорити затвердження зеленого цифрового сертифіката, що дозволить забезпечити безпечне і вільне пересування під час пандемії", - йдеться в заяві.

Депутати підтримали використання термінової процедури, яка дозволяє більш оперативно розглядати пропозиції Комісії в парламенті. За рішення проголосували 468 євродепутатів, 203 були проти і 16 утрималися.

Під час пленарних дебатів у середу переважна більшість депутатів Європарламенту підтримали швидке створення цифрового сертифіката.

Згідно з пропозицією Єврокомісії, він може включати інформацію про те, чи був мандрівник вакцинований проти COVID-19, результати тесту і інформацію про одужання від інфекції.

На наступному пленарному засіданні в кінці квітня Європарламент планує затвердити свій мандат на переговори з Радою ЄС.

Нагадаємо, 17 березня Єврокомісія презентувала проєкт "цифрових зелених сертифікатів" (Digital Green Certificate), які мають спростити вільне пересування у межах блоку.

На запуск "паспортів вакцинації" найбільше сподіваються країни, економіка яких значною мірою залежить від туризму, сподіваючись таким чином частково "врятувати" наступний сезон.

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