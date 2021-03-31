Італія висилає двох росіян через шпигунську справу - глава МЗС

Італія висилає двох російських офіційних осіб у зв'язку з арештом двох військовослужбовців за підозрою в шпигунстві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав на своїй сторінці в Facebook глава МЗС Італії Луїджі ді Майо.

"Послу Росії в Італії у Міністерстві закордонних справ передали рішучий протест італійського уряду і повідомили про негайну висилку двох російських офіційних осіб, причетних до цієї дуже серйозної справи. Я дякую нашій розвідці і всьому державному апарату, який щодня працює на безпеку нашої країни", - написав ді Майо.

Раніше італійські ЗМІ повідомляли, що росіянина, причетного до скандалу, вирішили вислати з Італії, як і його безпосереднього начальника - дипломатичний статус не дозволяє їх заарештувати.

Нагадаємо, співробітники сил безпеки Італії затримали італійського та російського військовослужбовців в рамках розслідування справи про шпигунство.

Арешти були проведені відразу після таємної зустрічі двох військовослужбовців. Обох заарештували на місці злочину після передачі секретної документації італійським офіцером в обмін на грошову суму.

Італійський військовослужбовець продавав інформацію не тільки про Італію, але і про НАТО, а за останню угоду отримав 5 тисяч євро.